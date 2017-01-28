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Общество
Протест без микрофонов и плакатов: в Петербурге прошла акция против передачи Исаакия РПЦ

Протест без микрофонов и плакатов: в Петербурге прошла акция против передачи Исаакия РПЦ

17:55  28 Января 2017
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Протест без микрофонов и плакатов: в Петербурге прошла акция против передачи Исаакия РПЦ

Жители Петербурга, не согласные с решением губернатора города о передаче музея-храма Исаакиевский собор в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ), вышли выразить свой протест на Марсово поле. Официальный митинг не был согласован с городскими властями, поэтому около двух тысяч человек собрались в формате встречи с депутатами Законодательного собрания, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Протест без микрофонов и плакатов: в Петербурге прошла акция против передачи Исаакия РПЦ

Петербуржцам, возмущенным планами города передать символ Петербурга церкви, отказали в проведении митинга из-за другой заявки. На этот же день и час сторонники передачи собора, «Национально-освободительное движение» (НОД), согласовали свой митинг. Организаторы протестного движения не стали переносить акцию на другое время и принципиально настояли на выбранном дне. В итоге по одну сторону Вечного огня на Марсовом поле стояли несколько десятков человек под флагами и плакатами НОД. По другую — сотни противников передачи Исаакия РПЦ. Представители правоохранительных органов насчитали от 1500 до 5000 тысяч человек, стоящих без микрофонов, без флагов, без транспарантов и без плакатов. Впервые используется новая символика — синие ленты на одежде и рюкзаках. Конечно, отдельные пикетчики под свою ответственность показывают рукописные плакаты. Тем не менее, в общем и целом, можно сказать, что на Марсовом поле собрались не митингующие, не оголтелые воинствующие толпы, а люди, которые пришли по-петербургски интеллигентно, но твердо и решительно высказаться против того, что им не по душе.

Протест без микрофонов и плакатов: в Петербурге прошла акция против передачи Исаакия РПЦ

Народный сход проходит на следующий день после празднования дня полного освобождения Ленинграда от блокады, и люди в толпе возмущенно говорят, что чувствуют, будто им снова приходится отвоевывать свой город. На Марсовом поле не встает вопрос о вере и христианстве — среди протестующих петербуржцев множество православных, и каждый выступающий подчеркивает, что это акция не против религии, это акция против посягательства на архитектурное наследие Петербурга. Исаакиевский собор входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в статусе музея он находится под охраной на федеральном уровне. Противников передачи собора РПЦ волнует, главным образом, то, что церковь планирует прекратить масштабную музейную деятельность, которую сейчас ведет собор.

Протест без микрофонов и плакатов: в Петербурге прошла акция против передачи Исаакия РПЦ

С переходом в новый статус Исаакиевский собор окажется на балансе города, и, зная, в каком состоянии находятся многие городские памятники, петербуржцы сомневаются в том, что сложнейший с архитектурной точки зрения шедевр Монферрана получит в будущем достойный уход.

«Мы были бы рады, если бы епархия была готова принять на себя такую огромную ответственную ношу, но мы боимся, она окажется для нее непосильной, — говорит представитель движения «Православные в защиту музея в Исаакиевском соборе» Михаил Медведев. — Этот собор — больше, чем место молитвы. Он — место сохранения мировой культуры».

Противники передачи Исаакия используют один за другим все законные методы борьбы за здание собора. 13 января в городе прошел первый народный сход при участии нескольких сотен горожан. В интернете запущена петиция, которую подписали более 200 тысяч человек. Двадцать жителей Петербурга, в том числе общественные активисты и депутаты Заксобрания, подали в Василеостровский районный суд административное исковое заявление о незаконности передачи собора. Суд отказался принять иск без объяснений и уточнения причин. Как ранее писало Федеральное агентство новостей, решение о передаче собора губернатор города Георгий Полтавченко принял после личного письма патриарха Кирилла (именно это единоличное решение так распорядиться собственностью и культурным достоянием всего города и возмутило петербуржцев). В дискуссию вступил президент Союза музеев России, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он лично обратился к патриарху Кириллу с предложением временно отозвать ходатайство Петербургской епархии о передаче собора и «поискать более мудрое решение». Он указал на то, что вопрос вызвал противоречивую реакцию в обществе, спровоцировал публичные конфликты и болезненные столкновения мнений.

Протест без микрофонов и плакатов: в Петербурге прошла акция против передачи Исаакия РПЦ

В ответ епархиальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества заявил, что будет стоять на своем и что «оставлять Исаакиевский собор в статусе, прежде всего, музея и чуть-чуть храма есть кощунство и продолжение традиций атеизма». Представители РПЦ называют всех противников передачи собора атеистами, хотя стоит повторить, что сегодня на Марсовом поле собрались в том числе верующие люди, считающие Исаакиевский собор символом петербургской, российской и мировой культуры. Они настаивают на уважительном обращением с ним и с мнением жителей города, которым принадлежит архитектурный памятник.

Судя по намерениям активистов, кампания гражданского сопротивления на этом народном сходе не закончится: в городе готовятся депутатские слушания и новые дискуссии. Начинается процедура подготовки народного референдума. Федеральное агентство новостей будет следить за развитием событий.

#патриарх кирилл #георгий полтавченко #михаил пиотровский #михаил медведев
Евгения Авраменко
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