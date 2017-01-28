Протест без микрофонов и плакатов: в Петербурге прошла акция против передачи Исаакия РПЦ

Жители Петербурга, не согласные с решением губернатора города о передаче музея-храма Исаакиевский собор в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ), вышли выразить свой протест на Марсово поле. Официальный митинг не был согласован с городскими властями, поэтому около двух тысяч человек собрались в формате встречи с депутатами Законодательного собрания, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Петербуржцам, возмущенным планами города передать символ Петербурга церкви, отказали в проведении митинга из-за другой заявки. На этот же день и час сторонники передачи собора, «Национально-освободительное движение» (НОД), согласовали свой митинг. Организаторы протестного движения не стали переносить акцию на другое время и принципиально настояли на выбранном дне. В итоге по одну сторону Вечного огня на Марсовом поле стояли несколько десятков человек под флагами и плакатами НОД. По другую — сотни противников передачи Исаакия РПЦ. Представители правоохранительных органов насчитали от 1500 до 5000 тысяч человек, стоящих без микрофонов, без флагов, без транспарантов и без плакатов. Впервые используется новая символика — синие ленты на одежде и рюкзаках. Конечно, отдельные пикетчики под свою ответственность показывают рукописные плакаты. Тем не менее, в общем и целом, можно сказать, что на Марсовом поле собрались не митингующие, не оголтелые воинствующие толпы, а люди, которые пришли по-петербургски интеллигентно, но твердо и решительно высказаться против того, что им не по душе.

Народный сход проходит на следующий день после празднования дня полного освобождения Ленинграда от блокады, и люди в толпе возмущенно говорят, что чувствуют, будто им снова приходится отвоевывать свой город. На Марсовом поле не встает вопрос о вере и христианстве — среди протестующих петербуржцев множество православных, и каждый выступающий подчеркивает, что это акция не против религии, это акция против посягательства на архитектурное наследие Петербурга. Исаакиевский собор входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в статусе музея он находится под охраной на федеральном уровне. Противников передачи собора РПЦ волнует, главным образом, то, что церковь планирует прекратить масштабную музейную деятельность, которую сейчас ведет собор.

С переходом в новый статус Исаакиевский собор окажется на балансе города, и, зная, в каком состоянии находятся многие городские памятники, петербуржцы сомневаются в том, что сложнейший с архитектурной точки зрения шедевр Монферрана получит в будущем достойный уход.

«Мы были бы рады, если бы епархия была готова принять на себя такую огромную ответственную ношу, но мы боимся, она окажется для нее непосильной, — говорит представитель движения «Православные в защиту музея в Исаакиевском соборе» Михаил Медведев. — Этот собор — больше, чем место молитвы. Он — место сохранения мировой культуры».

Противники передачи Исаакия используют один за другим все законные методы борьбы за здание собора. 13 января в городе прошел первый народный сход при участии нескольких сотен горожан. В интернете запущена петиция, которую подписали более 200 тысяч человек. Двадцать жителей Петербурга, в том числе общественные активисты и депутаты Заксобрания, подали в Василеостровский районный суд административное исковое заявление о незаконности передачи собора. Суд отказался принять иск без объяснений и уточнения причин. Как ранее писало Федеральное агентство новостей, решение о передаче собора губернатор города Георгий Полтавченко принял после личного письма патриарха Кирилла (именно это единоличное решение так распорядиться собственностью и культурным достоянием всего города и возмутило петербуржцев). В дискуссию вступил президент Союза музеев России, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он лично обратился к патриарху Кириллу с предложением временно отозвать ходатайство Петербургской епархии о передаче собора и «поискать более мудрое решение». Он указал на то, что вопрос вызвал противоречивую реакцию в обществе, спровоцировал публичные конфликты и болезненные столкновения мнений.

В ответ епархиальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества заявил, что будет стоять на своем и что «оставлять Исаакиевский собор в статусе, прежде всего, музея и чуть-чуть храма есть кощунство и продолжение традиций атеизма». Представители РПЦ называют всех противников передачи собора атеистами, хотя стоит повторить, что сегодня на Марсовом поле собрались в том числе верующие люди, считающие Исаакиевский собор символом петербургской, российской и мировой культуры. Они настаивают на уважительном обращением с ним и с мнением жителей города, которым принадлежит архитектурный памятник.

Судя по намерениям активистов, кампания гражданского сопротивления на этом народном сходе не закончится: в городе готовятся депутатские слушания и новые дискуссии. Начинается процедура подготовки народного референдума. Федеральное агентство новостей будет следить за развитием событий.