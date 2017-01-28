Порошенко намерен наполнить казну за счет «спроса» на украинское оружие

Киев, 28 января. Украина увеличит экспорт своего оружия по поручению президента страны Петра Порошенко. Как сообщает пресс-служба главы Украины, такие меры необходимы для повышения валютных поступлений в государственный бюджет.

По словам Порошенко, передовые украинские разработки приносят 2% от всего экспорта Украины. Украинский лидер отметил, что экспорт позволяет обеспечивать армию необходимым оружием, обучать людей, вкладывать в новые технологии и станки, а также масштабировать производство.

«Мы на сегодняшний день твердо и убедительно завоевываем рынок видами вооружения, которые производятся на Украине», — сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что украинские власти в скором времени могут объявить дефолт из-за просроченного долга перед Россией.

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