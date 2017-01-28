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Экономика
Whiskas и Pedigree могут стать дефицитными товарами в России

Whiskas и Pedigree могут стать дефицитными товарами в России

17:12  28 Января 2017
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Whiskas и Pedigree могут стать дефицитными товарами в России

Москва, 28 января. В России наблюдается дефицит ингредиентов, необходимых для производства кормов для домашних животных. Об этом рассказал президент компании Mars в России Валерий Щапов. 

Виной всему — динамика курса рубля. Российские сельхозпроизводители увидели экспортные возможности для своей продукции. Это привело к недостатку в стране некоторых ингредиентов, необходимых для производства кормов для домашних животных, сообщает Rambler News Service.

Щапов пояснил, что корма изготавливаются из мяса и субпродуктов, а также зерна, витаминов и минералов. При этом абсолютное большинство сырья — 85% — закупается у российских производителей. 

Компании Mars принадлежат такие торговые марки, как Mars, Milky Way, Twix, M&M’s, Pedigree, Whiskas. Американская компания представлена в России с 1991 года. 

Владимир Багров
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