Whiskas и Pedigree могут стать дефицитными товарами в России

Москва, 28 января. В России наблюдается дефицит ингредиентов, необходимых для производства кормов для домашних животных. Об этом рассказал президент компании Mars в России Валерий Щапов.

Виной всему — динамика курса рубля. Российские сельхозпроизводители увидели экспортные возможности для своей продукции. Это привело к недостатку в стране некоторых ингредиентов, необходимых для производства кормов для домашних животных, сообщает Rambler News Service.

Щапов пояснил, что корма изготавливаются из мяса и субпродуктов, а также зерна, витаминов и минералов. При этом абсолютное большинство сырья — 85% — закупается у российских производителей.

Компании Mars принадлежат такие торговые марки, как Mars, Milky Way, Twix, M&M’s, Pedigree, Whiskas. Американская компания представлена в России с 1991 года.