Встреча в Астане по Сирии поможет наладить мирный процесс — МИД РФ

Москва, 28 января. Встреча в Астане, где обсуждались пути выхода из сирийского кризиса, создает благоприятные условия для налаживания мирного процесса. К такому выводу пришли замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Сирии в России Рияд Хадад, которые в субботу провели переговоры в Москве.

«В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии в свете итогов международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, создающих благоприятные предпосылки для налаживания инклюзивного межсирийского переговорного процесса в Женеве под эгидой ООН», — говорится в сообщении МИД России.