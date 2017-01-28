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Политика
Встреча в Астане по Сирии поможет наладить мирный процесс — МИД РФ

Встреча в Астане по Сирии поможет наладить мирный процесс — МИД РФ

17:03  28 Января 2017
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Встреча в Астане по Сирии поможет наладить мирный процесс — МИД РФ

Москва, 28 января. Встреча в Астане, где обсуждались пути выхода из сирийского кризиса, создает благоприятные условия для налаживания мирного процесса. К такому выводу пришли замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Сирии в России Рияд Хадад, которые в субботу провели переговоры в Москве.

«В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии в свете итогов международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, создающих благоприятные предпосылки для налаживания инклюзивного межсирийского переговорного процесса в Женеве под эгидой ООН», — говорится в сообщении МИД России.

#михаил богданов #рияд хадад
Геннадий Плющев
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