«Газпром» вновь побил свой рекорд поставок газа в Европу 

Москва, 28 января. ПАО «Газпром» обновил рекорд поставок газа в Европу, сообщает пресс-служба компании. Объем поставок газа в дальнее зарубежье составил 636,4 млн кубометров в сутки.

В сообщении компании отмечается, что текущая неделя уже стала для «Газпрома» рекордной. Абсолютные суточные максимумы поставок в дальнее зарубежье обновляются четвертый день подряд.

«Новый пиковый исторический показатель, зафиксированный 27 января, составил 636,4 млн куб. м», — сообщили в «Газпроме».

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Отметим, в минувшую среду сообщалось, что «Газпром» 24 января обновил рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье — 631,9 миллиона кубометров в сутки.