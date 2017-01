Трамп обрушился с критикой на The New York Times

Вашингтон, 28 января. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выступил с резкой критикой издания The New York Times, которое, по мнению Трампа, распространяло о нем лживую информацию.

Новый президент США заметил, что «провальные The New York Times были неправы относительно меня с самого начала», прогнозируя миллиардеру проигрыш на праймериз, а затем и на выборах.

«Фейковые новости!» — резюмировал Трамп.

Досталось также изданию The Washington Post за «лживые и гневные» репортажи. Курс The New York Times, который газета выбрала по отношению к Трампу, не изменится, прогнозирует президент, отмечая, что это «позорно».