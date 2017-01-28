Сенатор Косачев: Отношение Германии к санкциям может измениться только к худшему

Новый министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выступил с заявлением по антироссийским санкциям. Главным условием отмены ограничительных мер Евросоюза в отношении России все еще является выполнение минских соглашений и последующее мирное урегулирование кризиса в Донбассе, настаивает он. «Мы в Германии и Франции стоим на четких позициях в отношении санкций. Мы хотим имплементации минских мирных договоренностей. И это единственное условие для отмены санкций», — заявил Габриэль во время встречи со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро.

Таким образом, новый глава германской дипломатии показал, что собирается отстаивать все тот же самый курс, что и его предшественник — Франк-Вальтер Штайнмайер. Тот, напомним, недавно ушел с поста министра иностранных дел, чтобы участвовать в выборах президента ФРГ.

Тем не менее насколько следует верить первому впечатлению? Понятно, что Германия — одно ключевых государств Евросоюза. В вопросе продления или снятия санкций слово Берлина решает очень и очень многое. Между тем геополитическая ситуация в мире меняется. Зигмар Габриэль стал министром иностранных дел только вчера: вполне возможно, что сейчас он лишь повторяет устоявшиеся позиции своего предшественника. Возможно ли, что в ближайшем году отношение Германии к санкциям изменится, и глава ее дипломатического ведомства заговорит по-другому?

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев предоставил Федеральному агентству новостей свой прогноз по данному вопросу.

«На мой взгляд, уход господина Штайнмайера в президенты Германии — это потеря и для внешнеполитического ведомства ФРГ, и для европейской политики в целом, и для германо-российских отношений. Франк-Вальтер Шайнмайер был одним из наиболее здравомыслящих и конструктивно настроенных европейских политиков. Собственно, он им и остается, но уже в другом качестве. Впрочем, внешняя политика Германии, разумеется, определяется не столько министром иностранных дел или президентом, сколько федеральным канцлером и правящей партией, — отмечает сенатор. — Потому я не ожидаю, что при Зигмаре Габриэле в отношениях между Берлином и Москвой будут какие-то перемены к лучшему. Будут ли перемены к худшему? Все возможно. Но времена уже другие. Я думаю, что у Германии нет уже той свободы маневра, которую она имела всего год или два года назад. Исход выборов в Америке — это раз, прогнозируемый исход выборов во Франции — это два, непрогнозируемый исход выборов в ФРГ — три. Все это будет побуждать германское правительство к осторожным решениям без каких-то резких действий. Потому, если какие-то перемены в вопросе санкций и будут происходить, то, с учетом личности ушедшего министра и личности его преемника, эти перемены, если они и будут, будут не в лучшую сторону. Хотя, конечно, я и не берусь что-либо прогнозировать наверняка».