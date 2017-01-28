Лопнувшее колесо стало причиной смертельного ДТП на ростовской трассе

Ростов-на-Дону, 28 января. ВАЗ-2109 врезался в Mercedes из-за лопнувшего колеса в Ростовской области. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, жертвой аварии стал пассажир «девятки».

Согласно приведенным данным, авария случилась на 818 км трассы М-4 «Дон». Так, водитель ВАЗа из-за лопнувшего колеса не справился с управлением и допустил столкновение с Mercedes, за рулем которого находился 38-летний мужчина. От сильного удара 21-летний пассажир «девятки» получил смертельные травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Как сообщало агентство НСН, в субботу в Подмосковье произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей.