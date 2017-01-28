ЛНР начала расследование военных преступлений ВСУ в Донбассе — Плотницкий

Луганск, 28 января. Власти ЛНР начали расследование в связи с недавним обстрелом мирных районов бойцами украинской армии. Об этом в субботу заявил глава республики Игорь Плотницкий.

По его словам, украинские силовики обвиняются в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности.

«Мною даны поручения соответствующим силовым структурам провести расследование, а также выявить непосредственных исполнителей преступных обстрелов, командиров, отдававших приказы, а также их родственно-криминальных связей», — говорится на официальном сайте Плотницкого.