Проект РФ и США по изучению Венеры оказался под угрозой срыва

Москва, 28 января. Американское космическое агентство NASA готово принять участие в совместном с Россией проекте по изучению Венеры.

Американские ученые уже подтвердили свое намерение присоединиться к проекту «Венера-Д», целью которого является получение новых данных о планете. Ориентировочный запуск программы состоится в 2025 году, однако, по словам главы института космических исследований Российской академии наук Льва Зеленого, миссия уже находится под угрозой из-за недостатка финансирования.

«Ученые утвердили участие в «Венере-Д», но проблема у нас с финансированием. Потому что из-за разных секвестров пока непонятно, как мы даже начало этих работ будем финансировать», — приводит его словам ТАСС.