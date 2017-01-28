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Проект РФ и США по изучению Венеры оказался под угрозой срыва

Проект РФ и США по изучению Венеры оказался под угрозой срыва

16:29  28 Января 2017
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Проект РФ и США по изучению Венеры оказался под угрозой срыва

Москва, 28 января. Американское космическое агентство NASA готово принять участие в совместном с Россией проекте по изучению Венеры.

Американские ученые уже подтвердили свое намерение присоединиться к проекту «Венера-Д», целью которого является получение новых данных о планете. Ориентировочный запуск программы состоится в 2025 году, однако, по словам главы института космических исследований Российской академии наук Льва Зеленого, миссия уже находится под угрозой из-за недостатка финансирования.

«Ученые утвердили участие в «Венере-Д», но проблема у нас с финансированием. Потому что из-за разных секвестров пока непонятно, как мы даже начало этих работ будем финансировать», —  приводит его словам ТАСС.

#лев зеленский
Геннадий Плющев
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