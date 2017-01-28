Россиянин Третьяков победил на этапе КМ по скелетону в Германии

Москва, 28 января. На шестом этапе Кубка мира по скелетону в немецком Кёнигзее победителем стал олимпийский чемпион Сочи, российский спортсмен Александр Третьяков. Он показал результат 1 минута 40,41 секунды по сумме двух попыток Третьяков.

Южнокореец Юн Сун Бин занял второе место с результатом +0,05. Немец Александр Гасснер замкнул тройку призеров (+0,19).

В текущем розыгрыше Кубка мира эта победа для Третьякова стала второй. Россиянин первенствовал на втором этапе в американском Лейк-Плэсиде.

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