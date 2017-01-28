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Происшествия
Брошенная под поезд московского метро школьница впала в кому

Брошенная под поезд московского метро школьница впала в кому

19:51  28 Января 2017
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Упавшая на рельсы московского метро девочка находится в коме

Москва, 28 января. Девочка, которая вместе с матерью упала на рельсы на станции «Молодежная» московского метро, находится в коме. Об этом сообщили в Следственном комитете. 

Девятилетний ребенок, которого вертолетом доставили в 7-ю больницу имени Сперанского, впал в кому. В тяжелом состоянии пребывает мать девочки, получившая серьезную черепно-мозговую травму. Женщина находится в 36-й городской клинической больнице. 

Напомним, об инциденте стало известно сегодня. Мать и дочь упали на рельсы на станции «Молодежная». Вскоре их вызволили сотрудники полиции и метрополитена. По некоторым сведениям, мать сама кинула девочку на рельсы, а после бросилась вниз сама. Причиной такого поведения якобы стал напряженный телефонный разговор.

Владимир Багров
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