Брошенная под поезд московского метро школьница впала в кому

Москва, 28 января. Девочка, которая вместе с матерью упала на рельсы на станции «Молодежная» московского метро, находится в коме. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Девятилетний ребенок, которого вертолетом доставили в 7-ю больницу имени Сперанского, впал в кому. В тяжелом состоянии пребывает мать девочки, получившая серьезную черепно-мозговую травму. Женщина находится в 36-й городской клинической больнице.

Напомним, об инциденте стало известно сегодня. Мать и дочь упали на рельсы на станции «Молодежная». Вскоре их вызволили сотрудники полиции и метрополитена. По некоторым сведениям, мать сама кинула девочку на рельсы, а после бросилась вниз сама. Причиной такого поведения якобы стал напряженный телефонный разговор.