Донбасс: ВСУ перебросили под ДНР иностранных наемников

Донецк, 28 января. Группа иностранных наемников прибыла в Донбасс для подготовки диверсий, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По словам Басурина, отмечено прибытие «очередной партии иностранных наемников в зону так называемой АТО».

Так, по данным разведки ДНР, в Донбасс прибыли координаторы действий вооруженных националистических формирований Украины по проведению диверсий. Это граждане США, делающих вид, что они инструкторы для военнослужащих ВСУ.

По словам Басурина, кроме того, на месте присутствуют «советники из стран-членов НАТО».