Украинские националисты собираются отравить жителей ДНР хлором

Донецк, 28 января. Радикалы из украинской националистической организации «Правый сектор» намерены устроить в Донбассе экологическую катастрофу. Об этом в субботу заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, националисты и примкнувшие к ним иностранные наемники собираются нанести удар по хранилищу хлора. Причем, согласно донесениям разведки ДНР, удар будет нанесен, как только ветер начнет дуть в направлении неподконтрольных Киеву территорий.

«Силовиками и их иностранными кураторами готовится обстрел объектов хранилища хлора вблизи ДФС и на Верхнекальмиуской фильтровальной станции для создания экологической катастрофы», — отметил Басурин.

Напомним, что организация «Правый сектор» официально запрещена в России. Члены этой группировки принимают участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне украинских войск.