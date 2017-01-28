Ученые доказали лечебные свойства еды при болезнях

Нью-Йорк, 28 января. Хорошее питание во время болезни может реально ускорить выздоровление. Это доказали ученые из Института биологических исследований Солка в Калифорнии.

Так, на мышах были проведены исследования. Специалисты сделали вывод, что качественная еда мешает развитию инфекции в организме, при этом во время болезни она способна ускорить процесс выздоровления.

В научном эксперименте грызунам давались бактерии, приводящие к потере аппетита. Это повлияло на развитие болезней в организме животных. Также выяснилось, что грызунам, которые продолжали хорошо питаться, удалось прожить дольше мышей, «сидевших на диете».

По прогнозам ученых, правильное питание станет альтернативой антибиотикам. В качестве примера, употребление качественной еды поможет при проблемах с обменом веществ.

Ранее сообщалось, что британские ученые в ходе очередных многолетних исследований отчитались по их итогам о пользе употребления кофе.