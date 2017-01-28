Появилось видео с места падения женщины с ребенком на рельсы в московском метро

Москва, 28 января. В Сети появилась видеозапись со станции «Молодежная» московского метрополитена, где женщина с ребенком упали на рельсы.

Ранее стало известно, что на станции «Молодежная» женщина упала под поезд вместе с ребенком. Мать при помощи вертолета МЧС была доставлена в 36-ю городскую клиническую больницу, а ее дочь — в 7-ю больницу имени Сперанского. Пострадавшие получили черепно-мозговые травмы.

На видеозаписи видно, что на месте происшествия работают спасатели. На еще одном видео, опубликованном телеканалом Рен-ТВ, видно огромное пятно крови в проеме между рельсами.

СМИ выдвигали несколько версий произошедшего. Изначально сообщалось, что мать сама бросилась под поезд с ребенком. Согласно последней информации, предоставленной источником в правоохранительных органах, женщина с ребенком упали под поезд после конфликта с другим пассажиром.

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