Создали «Игры престолов» объяснили, почему седьмой сезон будет короче

Лондон, 28 января. Седьмой сезон одного из самых популярных современных сериалов «Игра престолов» выйдет на экраны уже 25 июня этого года.

Поклонников знаменитого фэнтези-эпоса может огорчить тот факт, что новый сезон выйдет в урезанном виде. Вместо девяти серий будет показано лишь шесть, однако создатели сериала утверждают, что они постарались компенсировать непродолжительность сезона за счет увеличения бюджета.

«Несмотря на то, что новый сезон будет состоять только из шести эпизодов, каждый из них будет больше по масштабу и бюджету, чем все, что было прежде», — пишет The Independent.

Задержку премьеры седьмого сезона телеканал HBO объяснил сложностями, возникшими во время съемок. Действие будет происходить на севере Вестероса, поэтому многие сцены пришлось снимать в зимнее время.