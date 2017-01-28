Злоумышленники напали на народную артистку Украины в Киеве

Киев, 28 января. Неизвестные злоумышленники напали на народную артистку Украины Наталью Шелепницкую в пятницу в Киеве. Об этом сообщает ТСН.

Как сообщила певица, злоумышленники, вероятно, порезали колесо ее машины, когда та находилась на парковке торгового центра «Аркадия».

Доехав до заправки, певица была вынуждена остановиться, потому что машину сильно вело вправо. Когда она стала звонить мужу, к ней подбежал преступник, разбил боковое стекло и выхватил сумку, в которой находились деньги, документы, ключи от квартиры и диски с записями певицы.