Армия Ирака нашла в Мосуле принадлежащий ИГ склад с ипритом

Москва, 28 января. В восточных районах города Мосул, которые армия Ирака освободила от боевиков «Исламского государства» (ИГ), обнаружен склад с ипритом. Соответствующие данные приводит агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Согласно приведенной информации, террористы ИГ пытались разработать химическое оружие при помощи химического вещества и боеприпасов.

Как сообщала «Газета.ру», подразделения иракских вооруженных сил начали подготовку масштабного наступления для освобождения от боевиков ИГ западной части Мосула.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.