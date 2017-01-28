Я кровь за тебя проливал! Киев задабривает участников Майдана новыми наградами

На днях кабинет министров Украины принял специальное постановление, согласно которому около двух тысяч активных участников протестных акций на Майдане Независимости в Киеве 21 ноября 2013 – 21 февраля 2014 гг. получат так называемый «особый государственный статус». Таким образом, маргиналы, призывавшие «вешать москалей на фонарных столбах», и представители военизированных группировок, обещавшие «испепелить Москву», станут «персональными пенсионерами украинского значения». Предполагается, что средства для соответствующих выплат местный кабмин возьмет из денег МВФ, а также из общественных фондов, контролируемых Киевом. Намерение команды украинского премьер-министра Владимира Гройсмана вызвало раздражение — как рядовых украинцев, не поддержавших Майдан, так и самых «патриотов». В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Житель Черниговской области Николай Прус искренне сожалеет, что три года назад, поддавшись «духу времени», оказался в центре украинской столицы.

«Да, я захватил с собой охотничью винтовку и муляж автомата Калашникова, — сказал он в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Я хотел перемен в общественной жизни и даже разливал керосин в бутылки для «коктейля Молотова». Мне стыдно думать, что хоть один из моих «боеприпасов» попал в цель, а винтовка, которую я отдал человеку с нацистской символикой, выстрелила в милиционера или спецназовца, исполняющего приказ. Не буду принимать никаких подачек с барского плеча нынешнего режима. Я в нем разочаровался».

Согласно присланному Прусу документу, отныне он, как участник «событий Революции достоинства» (так теперь на Украине называется события на Майдане — прим. ФАН), может рассчитывать на ежемесячную финансовую помощь в размере 700 гривен (24 доллара) и бесплатный проезд в электричках и маршрутках. От упомянутой подачки потенциальный льготник пожелал отказаться.

Не отказались другие. Согласно тому же постановлению украинского правительства, статус участников боевых действий (УБД) отныне автоматически получают боевое крыло организации «Правый сектор» (запрещена в РФ), нацистская группировка «Белые воины» (отколовшаяся часть УНА – УНСО) и националистическая ячейка «Тризуб Степана Бандеры».

«Следует особенно отметить, что большинство «солдат» таких структур никогда не участвовали в АТО в Донбассе и не видели настоящих боевых действий, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт Евгений Влащук. — Однако Майдан для них стал той отправной точкой, с высоты которой они могут диктовать власти собственные условия. Молодые люди в камуфляжной форме, устраивавшие и устраивающие «факельные шествия» в украинских городах, теперь могут, показывая документы УБД, заниматься рэкетом, ограблениями в парках и налетами на частные владения — то есть тем, чем они, по сути, и занимались на «нелегальном положении». Фраза: «Я за тебя кровь проливал на Майдане!» — станет символом неприятностей для сотен тысяч простых украинцев, не разделяющих патриотические ценности».

Сержант спецназа Алексей П. приступил к исполнению своих служебных обязанностей год спустя после событий Майдана. Он являлся свидетелем кровавых событий под Верховной Радой 31 августа 2015 года. Тогда из-за брошенной в оцепление правоохранителей гранаты погибли четверо силовиков, и еще около 40 получили ранения. Алексей считает, что команда Гройсмана проводит политику двойных стандартов.

«Беркут», «Гриффон» и «Титан» (спецподразделения МВД Украины — прим. ФАН) теперь ассоциируются с убийствами, которые мы якобы совершали в те времена, — констатирует он. — Но никто не вспоминает, сколько пострадавших в результате противостояния в центре Киева было с нашей стороны. Теперь «беркутовцев» судят, а нацисты получают льготы. Разве это справедливо? Разве не напугали всякого рода бандиты в «камуфляже» наше правительство?».

Вопрос Алексея оказался риторическим. «Украинское общество лихорадит, и Киев действительно заинтересован в том, чтобы успокоить наиболее активных представителей этого социума, которыми, без сомнения, являются националисты и нацисты, — говорит социальный психолог Елена Мильто. — Идущая на дно власть будет и в дальнейшем задабривать их всяческими значками, званиями, льготами и привилегиями. При этом деньги на такую «благотворительность» она станет брать откуда угодно. В противном случае лишенные кормушки «патриоты» устроят новый Майдан — еще более циничный и кровавый».