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Украина
Я кровь за тебя проливал! Киев задабривает участников Майдана новыми наградами

Я кровь за тебя проливал! Киев задабривает участников Майдана новыми наградами

16:26  28 Января 2017
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Я кровь за тебя проливал! Киев задабривает участников Майдана новыми наградами

На днях кабинет министров Украины принял специальное постановление, согласно которому около двух тысяч активных участников протестных акций на Майдане Независимости в Киеве 21 ноября 2013 – 21 февраля 2014 гг. получат так называемый «особый государственный статус». Таким образом, маргиналы, призывавшие «вешать москалей на фонарных столбах», и представители военизированных группировок, обещавшие «испепелить Москву», станут «персональными пенсионерами украинского значения». Предполагается, что средства для соответствующих выплат местный кабмин возьмет из денег МВФ, а также из общественных фондов, контролируемых Киевом. Намерение команды украинского премьер-министра Владимира Гройсмана вызвало раздражение — как рядовых украинцев, не поддержавших Майдан, так и самых «патриотов». В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Житель Черниговской области Николай Прус искренне сожалеет, что три года назад, поддавшись «духу времени», оказался в центре украинской столицы.

«Да, я захватил с собой охотничью винтовку и муляж автомата Калашникова, — сказал он в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Я хотел перемен в общественной жизни и даже разливал керосин в бутылки для «коктейля Молотова». Мне стыдно думать, что хоть один из моих «боеприпасов» попал в цель, а винтовка, которую я отдал человеку с нацистской символикой, выстрелила в милиционера или спецназовца, исполняющего приказ. Не буду принимать никаких подачек с барского плеча нынешнего режима. Я в нем разочаровался».

Согласно присланному Прусу документу, отныне он, как участник «событий Революции достоинства» (так теперь на Украине называется события на Майдане — прим. ФАН), может рассчитывать на ежемесячную финансовую помощь в размере 700 гривен (24 доллара) и бесплатный проезд в электричках и маршрутках. От упомянутой подачки потенциальный льготник пожелал отказаться.

Я кровь за тебя проливал! Киев задабривает участников Майдана новыми наградами

Не отказались другие. Согласно тому же постановлению украинского правительства, статус участников боевых действий (УБД) отныне автоматически получают боевое крыло организации «Правый сектор» (запрещена в РФ), нацистская группировка «Белые воины» (отколовшаяся часть УНА – УНСО) и националистическая ячейка «Тризуб Степана Бандеры».

«Следует особенно отметить, что большинство «солдат» таких структур никогда не участвовали в АТО в Донбассе и не видели настоящих боевых действий, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт Евгений Влащук. — Однако Майдан для них стал той отправной точкой, с высоты которой они могут диктовать власти собственные условия. Молодые люди в камуфляжной форме, устраивавшие и устраивающие «факельные шествия» в украинских городах, теперь могут, показывая документы УБД, заниматься рэкетом, ограблениями в парках и налетами на частные владения — то есть тем, чем они, по сути, и занимались на «нелегальном положении». Фраза: «Я за тебя кровь проливал на Майдане!» — станет символом неприятностей для сотен тысяч простых украинцев, не разделяющих патриотические ценности».

Я кровь за тебя проливал! Киев задабривает участников Майдана новыми наградами

Сержант спецназа Алексей П. приступил к исполнению своих служебных обязанностей год спустя после событий Майдана. Он являлся свидетелем кровавых событий под Верховной Радой 31 августа 2015 года. Тогда из-за брошенной в оцепление правоохранителей гранаты погибли четверо силовиков, и еще около 40 получили ранения. Алексей считает, что команда Гройсмана проводит политику двойных стандартов.

«Беркут», «Гриффон» и «Титан» (спецподразделения МВД Украины — прим. ФАН) теперь ассоциируются с убийствами, которые мы якобы совершали в те времена, — констатирует он. — Но никто не вспоминает, сколько пострадавших в результате противостояния в центре Киева было с нашей стороны. Теперь «беркутовцев» судят, а нацисты получают льготы. Разве это справедливо? Разве не напугали всякого рода бандиты в «камуфляже» наше правительство?».

Вопрос Алексея оказался риторическим. «Украинское общество лихорадит, и Киев действительно заинтересован в том, чтобы успокоить наиболее активных представителей этого социума, которыми, без сомнения, являются националисты и нацисты, — говорит социальный психолог Елена Мильто. — Идущая на дно власть будет и в дальнейшем задабривать их всяческими значками, званиями, льготами и привилегиями. При этом деньги на такую «благотворительность» она станет брать откуда угодно. В противном случае лишенные кормушки «патриоты» устроят новый Майдан — еще более циничный и кровавый».

#владимир гройсман #елена мильто #евгений влащук #николай прус
Леонид Андросов
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