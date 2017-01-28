Глава МИД Германии назвал условие снятия санкций с России

Берлин, 28 января. Главное условие снятия антироссийских санкций — выполнение минских соглашений. Такое заявление сделал новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Габриэль сделал ремарку относительно антироссийских санкций по итогам встречи со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро.

«Мы — Германия и Франция — имеем ясную позицию по санкциям. Мы желаем реализации минского мирного процесса, и это — единственный путь к снятию санкций», — подчеркнул немецкий министр.

Вместе с тем, отметил Габриэль, Берлин заинтересован в том, чтобы быть другом и партнером России.