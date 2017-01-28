Не стройте эту стену: мэр Берлина написал письмо Трампу

Берлин, 28 января. Мэр Берлина Михаэль Мюллер опубликовал открытое письмо на имя президента США Дональда Трампа с призывом отказаться от строительства стены на границе с Мексикой.

В письме, опубликованном на Berlin.de, Мюллер сравнивает постройку стены на американо-мексиканской границе с Берлинской стеной, которая до 1989 года разделяла Восточный и Западный Берлин.

«Мы, берлинцы, лучше большинства людей знаем, насколько это больно, когда целый континент разделен колючей проволокой и стенами… В конце концов, мы — люди — это разделение преодолели, и это является одним из величайших моментов 20-го века», — пишет Мюллер.

Мэр Берлина обратился к Трампу с просьбой «не идти по этому ложному пути изоляции и исключения». По его словам, в местах, «где до сих пор существуют эти ограничения, в Корее, на Кипре, они создают рабство и страдания».

«Я призываю президента США: вспомните своего предшественника Рональда Рейгана. Помните его слова: «Снесите эту стену». И поэтому я говорю: «Уважаемый господин президент, не стройте эту стену», — говорится в письме Мюллера.

Напомним, ранее Трамп подписал указ о начале строительства стены на границе с Мексикой. Это было одним из предвыборных обещаний республиканца.

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