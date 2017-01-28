В Совбезе РФ рассказали, чего ожидают от разговора Путина и Трампа

Москва, 28 января. Предстоящие телефонные переговоры президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина с Дональдом Трампом будут позитивными, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом информирует пресс-служба аппарата Совбеза.

«Мы дождемся результатов, но я думаю, что все будет позитивно», — отметил Патрушев, передает РИА Новости.

Отметим, что телефонный разговор лидеров двух государств, который станет первым после официального вступления Трампа в должность главы государства, состоится вечером в субботу.

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Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что телефонный разговор с Путиным стоит особняком среди прочих контактов Трампа с остальными мировыми лидерами.