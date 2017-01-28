Лукашенко проводил солиста ВИА «Верасы» Тихановича теплыми словами

Минск, 28 января. Президент Белоруссии выразил соболезнования в связи с кончиной знаменитого солиста ансамбля «Верасы» Александра Тихановича. Глава государства заявил, что певец навсегда вписал свое имя в историю белорусской эстрады.

«Песни в его исполнении стали золотыми шлягерами на все времена. Тиханович был человеком огромного таланта и щедрой души, воспитал целую плеяду ярких молодых артистов и был примером преданности искусству и своим слушателям», — сообщает пресс-служба администрации Лукашенко.

Как сообщает «Национальная служба новостей», Тиханович скончался в ночь на субботу в возрасте 64 лет. Прощание с артистом состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии в Минске.