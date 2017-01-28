Дворкович озвучил сумму долга Белоруссии за российский газ

Москва, 28 января. Долг белорусской стороны за газ из РФ к настоящему моменту достиг 550 млн долларов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

Между Россией и Белоруссией продолжается газовый спор. Российская сторона настаивает на полной оплате поставок газа за 2016 год по первоначальной формуле, однако Минск отказывается платить. Дворкович озвучил сумму долга белорусской стороны.

«По нашему мнению, порядка 550 миллионов долларов. По нашим расчетам», — сообщил он.

Ранее в ходе общения с журналистами Дворкович заверил, что в России не будут вводиться ограничения на расчеты наличными.