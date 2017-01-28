Правительство не будет ограничивать наличные расчеты россиян

Москва, 28 января. Правительство не планирует вводить ограничения на наличный расчет при крупных покупках. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Ничего такого не планируется, не будет никаких ограничений наличных покупок, даже в мыслях нет», - сообщил вице-премьер.

При этом он отметил, что доля безналичного расчета увеличивается, что уже является общемировым трендом. Но, по его словам, полный переход на безналичный расчет должен происходить «естественным образом, без искусственных решений».

Читайте также: Минфин РФ предложил с 2018 года ограничить наличные расчеты

Ранее Минфин России выступил с предложением ограничить обращение наличных денежных средств. В частности, предлагалось сделать оплату крупных покупок исключительно при помощи безналичного расчета.