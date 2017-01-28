Сирия сегодня: ИГ бежит из Эль-Баба, войска САР празднуют победу под Дамаском

Боевики ИГ отступают из Эль-Баба в Тадеф. Сирия отбила у «Джабхат Фатх аш-Шам» источник воды под Дамаском. Центр по примирению сторон проводит гуманитарную операцию в Алеппо. Россия поблагодарила Казахстан за организацию переговоров в Астане. Обо всем этом читайте в материале Федерального агентства новостей.

ИГ отступает из Эль-Баба

Боевики «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещено в России — прим. ФАН) начали покидать свои позиции в сирийском городе Эль-Баб. Не выдержав натиска ВКС РФ и ВВС Турции, которые 26 января провели совместную операцию против боевиков, уничтожив несколько пунктов управления и узлов связи, террористы были вынуждены перенести свой командный центр в расположенный к югу от Эль-Баба город Тадеф. Обо всем этом со ссылкой на свои источники в армии Турции сообщает новостное агентство Hurriyet.

Напомним, что Турция в августе 2016 года начала на севере Сирии военную операцию, получившую кодовое название «Щит Евфрата». По заявлению президента Турции Реджепа Эрдогана, целью операции является полная зачистка от боевиков «Исламского государства» территории в 5 тысяч квадратных километров и создание в регионе зоны безопасности. При участии своих союзников в сирийской оппозиции турецкие военные уже отбили у террористов пограничный город Джараблус и в данный момент ведут наступления на Эль-Баб.

Сирийские войска вернули контроль над главным источником воды под Дамаском

Армия Сирийской Арабской Республики вернула под контроль легитимных властей водонапорную станцию в деревне Айн-эль-Фиджи под Дамаском, сообщает информационный ресурс Al Mayadeen. Айн-эль-Фиджи — крупнейший резервуар питьевой воды в окрестностях сирийской столицы. Значение этой победы для жителей Дамаска трудно переоценить.

Террористы «Джабхат Фатх аш-Шам» (запрещено в России) захватили деревню Айн-эль-Фиджи в долине Вади-Барада в декабре прошлого года. Они подорвали водонапорную станцию и взяли источник под свой контроль.

14 января сообщалось, что Ахмад Гадбан, отставной сирийский генерал, координирующий правительственные усилия по локальному перемирию, был застрелен неподалеку от Айн-эль-Фиджи снайпером.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии проводит гуманитарную операцию в Алеппо

За прошедшие сутки Российский Центр по примирению враждующих сторон сирийской гражданской войны провел шесть гуманитарных акций в Алеппо. Всего помощь была оказана 4,4 тысячам человек. Населению восточного Алеппо было предоставлено питание и выданы предметы первой необходимости. Всего жителям шести районов недавно освобожденного города было выделено более 3,8 тонн хлеба и около 1500 порций горячего питания, пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение из самого Центра.

Казахстан готов к новым межсирийским переговорам в Астане

В ходе телефонной беседы президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за вклад его страны в процесс политического урегулирования сирийского кризиса. Организованные казахской стороной переговоры в Астане внесли значительный вклад в дело достижения мира в Сирии.

«В ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора президент России Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за большой вклад казахстанских партнеров в организацию и проведение 23–24 января в Астане международной встречи по Сирии. С обеих сторон подчеркнуто, что удалось придать серьезный импульс обеспечению мирного урегулирования сирийского конфликта», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Кремля, опубликованном в связи с этим.

В свою очередь президент Назарбаев отметил, что урегулирование сирийской гражданской войны должно и дальше вестись исключительно мирным путем. Он также заявил о готовности своей страны предоставить площадку и для последующих межсирийских встреч.