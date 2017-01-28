Москва, 28 января. Знаменитый российский виолончелист и художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин заявил, что готов еще раз полететь в Сирию и выступить с концертом в Пальмире.

«Я готов еще раз полететь туда, и Валера Гергиев со своими ребятами», — отметил музыкант, отвечая на соответствующий вопрос журналистов телеканала «Россия 24».

Ранее министр культуры Сирии Мухаммад Ахмад заявил, что уничтожение боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» исторического наследия в Пальмире является военным преступлением.

Читайте также: Бесчинства ИГ в Пальмире привели в ужас Минкультуры России