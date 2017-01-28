ИГ покидает позиции города Эль-Баб в Сирии

Дамаск, 28 января. Боевики «Исламского государства» начали оставлять свои позиции в сирийском городе Эль-Баб под натиском турецких военных.

Согласно предварительным данным, террористы намерены перевести свои силы в город Тадеф, где уже развернут центр управления, который прежде располагался в Эль-Бабе, пишет турецкая газета Hurriyet.

Как сообщает Газета.Ru, в четверг ВКС России и ВВС Турции нанесли совместный удар по позициям боевиков ИГ в сирийской провинции Алеппо. В результате были уничтожены три пункта управления, а также несколько укрепленных опорных пунктов. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.