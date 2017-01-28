Сирия: Дамаск вернул контроль над источником питьевой воды

Дамаск, 28 января. Правительственные войска Сирии подняли государственный флаг над источником пресной воды Айн-эль-Фиджи после его освобождения от террористов.

Как сообщает телеканал Аль-Маядин, сирийская армия вернула контроль над основным объектом снабжения Дамаска Айн-эль-Фиджи после того, как удалось договорится с боевиками, чтобы те покинули район природного колодца.

Единственный естественный колодец, питающий Дамаск, был взорван боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в декабре прошлого года. Все это время около шести миллионов жителей столицы оставались без водоснабжения.

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