Шойгу поблагодарили за подъем судостроения в России

Москва, 28 января. Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц сообщил, что решения главы министерства обороны Российской Федерации Сергея Шойгу вывели судостроение в России из состояния упадка. Соответствующее заявление было сделано в ходе торжественной передачи дизель-электрической подводной лодки «Комсомольск-на-Амуре» проекта «Варшавянка», которая вошла в состав Тихоокеанского флота РФ.

«Долгое время судостроительные предприятия России находились в упадке, однако сейчас эта сфера переживает подъём и расцвет», — подчеркнул адмирал.

Ранее Газета.ру сообщала, что Сергей Шойгу вручил медаль президенту Международного клуба веселых и находчивых Александру Маслякову.

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