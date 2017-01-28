ВКС РФ успехами в Сирии напугали Запад — Совфед

Москва, 28 января. Успешная операция ВКС РФ в Сирии и высокая боеготовность российской армии напугали запад, и поэтому военное руководство США и Великобритании начало просчитывать варианты усиления своих вооруженных сил. Такое мнение высказал первый замглавы оборонного комитета Совфеда Евгений Серебренников.

Во время выступления в Пентагоне президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия получит новые самолеты, суда и иные ресурсы.

«Успешные действия военно-космических сил РФ в Сирии в рамках борьбы с терроризмом, высокая боеготовность нашей армии напугали Запад. В результате, руководство США и Великобритании решили просчитать варианты усиления собственных вооруженных сил», — сказал Серебренников в интервью РИА Новости.

Серебренников отметил, что в ходе предвыборной кампании Трамп не высказывался в пользу масштабного перевооружения. Вместе с тем, сенатор напомнил, что и сам президент США понимает, что не сможет в полной мере воплотить в жизнь свои предвыборные обещания.