Сирия, 28 января. Войска САА восстановили контроль над районом водных источников в долине Вади-Барада, питающих Дамаск. Армия Турции в ходе операции «Щит Евфрата» в Алеппо уничтожила 14 террористов ИГ* за сутки. Боевики «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусры»** продолжают ожесточенные перестрелки в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

По информации телеканала Аль-Маядин, Сирийская арабская армия (САА) установила полный контроль над районом водных источников вблизи населенного пункта Айн Аль-Фиджа в долине Вади-Барада на западе от Дамаска. Источник сообщает, что военнослужащие уже подняли государственный флаг САР в этом районе. Правительственные войска вернули под свой контроль источники питьевой воды в результате соглашения с дислоцировавшимися в этом регионе боевиками оппозиционных сил. Боевики сдали позиции и оружие в обмен на возможность беспрепятственного выезда в провинцию Идлиб. Ранее окрестности поселения Айн Аль-Фиджа покинули около 600 боевиков, также решивших сдаться. Террористы группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» уничтожили водопровод в долине Вади-Барада и захватили район водных источников, из которых вода поступает в Дамаск. Все это время, почти полтора месяца, около семи миллионов жителей города оставались без водоснабжения. Тем не менее благодаря операции правительственных войск ситуация в столице не достигла масштабов гуманитарной катастрофы.

Провинция Алеппо

Согласно данным командования армии Турции, за минувшие сутки в рамках масштабной операции против ИГ «Щит Евфрата» турецкими военнослужащими были ликвидированы как минимум 14 террористов. Кроме того, сообщает источник в ведомстве, ударам вооруженных сил Турции за сутки подверглись 197 объектов боевиков. В общей сложности с начала операции, то есть с 24 августа 2016-го года, было ликвидировано 2 156 членов террористической организации «Исламское государство». Также за это время была зачищена территория общей площадью в 1 880 квадратных километров. Антитеррористическая операция турецких сил осуществляется при поддержке Сирийской свободной армии (ССА)***. Главная цель операции — обеспечение безопасности Турции. Основные столкновения разворачиваются в районе города Аль-Баб, который по-прежнему находится под контролем ИГ.

Тем не менее, согласно турецкому изданию Hurriyet, командование сил «Исламского государства» приняло решение освободить город Аль-Баб. В данный момент террористы переносят пункты управления в поселение Тадеф, расположенное на юге от города. Накануне ВВС Турции совместно с ВКС России провели серию массированных бомбардировок укрепленных районов ИГ в окрестностях Аль-Баба. В результате воздушной операции были ликвидированы три ключевых пункта управления, а также разрушена часть укреплений террористов. Кроме того, отрядам ИГ был нанесен значительный урон в численной силе.

По данным источника, близкого к отрядам народной самообороны (YPG), курдские формирования отбили стратегически важный населенный пункт Аль-Азрак, находящийся на западе от города Аль-Баб, в ходе ожесточенных столкновений с террористами ИГ. При этом было ликвидировано как минимум восемь боевиков, многие получили ранения. Курдские силы также противостоят «Исламскому государству» в этом регионе, защищая свои интересы. Однако турецкая сторона в ходе операции «Щит Евфрата» также намерена помешать курдам создать коридор от Ирака до Средиземного моря. Представители YPG, в свою очередь, утверждают, что Турция хочет оккупировать территорию Сирии.

Сирийские войска также ведут активные боевые действия против «Исламского государства» в восточной части провинции Алеппо. В ходе последних наступлений военнослужащим специального подразделения САА «Тигры» удалось взять под контроль населенный пункт Айн Аль-Джахша. Сообщается, что в ходе ожесточенных боев было ликвидировано несколько групп террористов. Кроме того, уничтожено множество единиц техники боевиков, в том числе танк, две БМП и несколько военных автомашин. Однако в этом районе время от времени возобновляются короткие перестрелки.

Провинция Дейр эз-Зор

Как передает медиа-центр провинции Дейр эз-Зор, ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по опорным пунктам террористов ИГ на окраинах районов Аль-Хамидийя и Аль-Хувайка города Дейр эз-Зор. В ходе массированной бомбардировки был уничтожен крупный оружейный склад боевиков, также ликвидировано несколько единиц техники ИГ, в том числе тяжелые бронемашины. Данные о численных потерях среди террористов в настоящий момент устанавливаются. Кроме того, несколько ударов было выполнено по местам концентрации сил ИГ к югу от города в поддержку контрнаступления сирийской армии на позиции боевиков в регионе. Дейр эз-Зор уже на протяжении нескольких лет находится под контролем «Исламского государства». Концентрирующиеся в этом регионе силы формирования в значительной мере превосходят правительственные за счет регулярных поставок вооружения и наемников из Катара и Саудовской Аравии. Тем не менее благодаря воздушным бомбардировкам и помощи российской стороны сирийским войскам удалось вернуть под свой контроль часть территорий на окраинах города.

Провинция Даръа

В населенном пункте Ладжат, расположенном в восточной части провинции Даръа у границы провинции Эс-Сувейда, прогремел мощный взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, которое было заложено в один из припаркованных у обочины главной дороги автомобилей. Есть погибшие и раненные. Точные данные о количестве жертв среди гражданского населения пока устанавливаются. На настоящий момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственности за взрыв. На месте происшествия продолжаются следственные мероприятия. В Даръа действуют боевики «Исламского государства», а также других террористических организаций, подконтрольных ИГ, которые не раз совершали теракты на территории провинции. Тем не менее большую часть Даръа контролируют оппозиционные силы. Стороны регулярно сталкиваются друг с другом, соперничая за влияние в регионе.

Провинция Идлиб

В городе Маарет Аль-Нуман, находящемся в юго-восточной части провинции Идлиб, продолжаются взаимные интенсивные перестрелки между боевиками формирований «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат Фатх аш-Шам», ранее совместно выступавших против правительственной армии в борьбе за Алеппо. Группировку «Ахрар аш-Шам» поддерживают несколько других более мелких вооруженных организаций, которые примкнули к ней, опасаясь нападения боевиков «Ан-Нусры». Террористы ведут огонь по позициям друг друга из крупнокалиберных арторудий и минометов. В результате обе стороны понесли новые потери убитыми и раненными, однако бои при этом не прекращаются. Командование «Джебхат ан-Нусры» обвинило представителей нескольких оппозиционных группировок в коррупции, которая, по его мнению, стала причиной поражения революционных сил в битве за влияния в Восточном Алеппо.

Ирак

Террорист-смертник, находившийся за рулем заминированного автомобиля, атаковал блокпост иракской армии на западной окраине города Фаллуджа, расположенного на западе провинции Аль-Анбар. В результате взрыва погибли два находившихся на КПП военнослужащих, еще три получили ранения. Ни одна из террористических организаций не взяла ответственность за случившееся, однако предполагается, что нападение было организовано «Исламским государством». Смертники ИГ регулярно атакуют позиции правительственной армии, а также совершают теракты в мирных районах городов.