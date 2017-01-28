Трамп начал войну с наследием Обамы

Вашингтон, 28 января. Не прошло и недели с тех пор, как Дональд Трамп стал новым президентом США, а новый хозяин Белого дома уже отменил три инициативы своего предшественника Барака Обамы.

Первым делом американский лидер подписал указ, который вносит изменения систему медицинского страхования Obamacare —главное детище Обамы. 20 января пресс-секретарь администрации президента Шон Спайсер заявил, что Трамп принял решение «облегчить бремя Obamacare», однако не стал уточнять, как именно.

23 января Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства. Политик уверен, что данное соглашение грозило США настоящей экономической катастрофой. Теперь же он предлагает американским предприятиям лично договариваться с иностранными компаниями, что позволит отстоять интересы отечественного производителя.

27 января Трамп распорядился приостановить прием сирийских беженцев и ужесточил правила въезда в США, пишет RT на русском.