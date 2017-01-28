Подразделения ДНР готовятся к оборонительному бою

Донецк, 28 января. Вооруженные силы ДНР продолжают готовить бойцов и повышать их профессиональные навыки. На одном из таких занятий побывали корреспонденты Федерального агентства новостей.



Занятия проходили на полигоне. «Отрабатываем тему «взвод в обороне», в принципе отрабатываем все: тут и медицина, и тактика, и пристрелка оружия, и радиосвязь. Все, что может пригодиться бойцам, все, что им поможет», — рассказал корреспондентам ФАН командир.

Немного сюрреалистично выглядят стоящие в чистом поле парты и ящики, вокруг которых небольшие группы солдат внимательно слушают инструкторов, пробуют сами и пытаются разобраться с непонятными моментами.



Потом группа смещается к следующему учебному месту, и там внимательно вникает в следующую тему. Бойцов учат пользоваться рациями, оказывать первую помощь, работать с инженерными заграждениями, приводить оружие к нормальному бою и даже выявлять отравляющие вещества.



Отдельный стенд посвящен занятиям по тактике, на котором бойцы на макетах разбирали тактику и действия каждого при ведении возможного боя подразделением в обороне. «Взрослые дяди играют в солдатиков», — смеются бойцы в маскхалатах, обвешанные оружием и боекомплектом, сгрудившись вокруг макета.





«В целом узнал достаточно много нового. Уточнил некоторые моменты, например, у рации была проблема, надо было антенну подтянуть. Крутили мы ее, вертели, так ничего и не получилось. А тут и рассказали, и показали. В общем, полезные эти занятия, мы же до войны ни о чем таком многие не знали», — делится своими впечатлениями один из бойцов.

По окончании занятия, флаги, парты и ящики как по волшебству исчезают, и только утоптанный и местами подтаявший на падения горячих гильз снег напоминает, что на этом поле проходили занятия.