Стало известно состояние матери и ребенка, упавших на рельсы в метро Москвы

Москва, 28 января. Вертолет МЧС России доставил в московские больницы пострадавших при падении на рельсы в столичном метрополитене маму с ребенком. По словам источника в экстренных службах Москвы, в настоящее время врачи оценивают состояние девочки средней тяжести, женщина находится в тяжелом состоянии.

Согласно приведенной информации, мать была доставлена в 36-ю городскую клиническую больницу, а ее дочь — в 7-ю больницу имени Сперанского. Пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, передает РИА Новости.

По имеющимся данным, девочке 9 лет, мама — 1974 года рождения.

Напомним, что инцидент произошел на станции «Молодежная». Женщина и ребенок упали на рельсы по неосторожности. Выбраться им помогли сотрудники метро и полиции.