Названа дата выхода автобиографии Шараповой

Нью-Йорк, 28 января. Российская теннисистка Мария Шарапова выпустит автобиографию 12 сентября 2017 года. Об этом сообщается на сайте издательства Macmillan, которое займется распространением книги.

В автобиографии будет рассказана история жизни Шараповой с момента ее переезда в США в шестилетнем возрасте и до дисквалификации из-за мельдония. Бумажную версию можно будет приобрести за 27 долларов. Кроме того, «Шарапова. Автобиография» будет доступна в электронном виде и аудиоварианте.

Напомним, Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована из-за обнаруженного в ее пробе мельдония. После обжалования срок дисквалификации российской спортсменки сократили с двух лет до 15 месяцев.