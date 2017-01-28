Серена Уильямс стала семикратной победительницей Australian Open

Мельбурн, 28 января. Американская теннисистка Серена Уильямс в седьмой раз в карьере стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису после победы над сестрой Винус Уильямс.

Финальный поединок, продолжавшийся 1 час 21 минуту, завершился со счетом 6:4, 6:4. Таким образом, Серена Уильямс увеличила счет во встречах со старшей сестрой до 17–11 в свою пользу.

Серена Уильямс уже выигрывала Australian Open в 2003, 2005, 2007, 2009-2010 и 2015 годах.

Как сообщает «Газета.ру», рекордсменкой по числу побед на Australian Open на данный момент является Маргарет Корт, выигрывавшая чемпионат 11 раз.