ЛНР: пьяный боец АТО случайно застрелился в Донбассе

Луганск, 28 января. Военнослужащий Вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения выстрелил себе в грудь, в результате чего скончался. По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Марочко, командование ВСУ как и ранее продолжает скрывать небоевые потери личного состава в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО).

Как рассказал майор, соответствующий инцидент произошел в 24-й бригаде ВСУ в районе населенного пункта Камышеваха. При этом командир бригады полковник Шевченко принял решение скрыть этот факт от вышестоящего штаба.

Напомним, накануне «Газета.ру» сообщала о гибели Валерия Болотова, первого главы ЛНР и одного из авторитетных командиров донбасского ополчения.

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