Донбасс: боец ДНР погиб под минометным огнем ВСУ

Донецк, 28 января. В ходе обстрелов со стороны украинской армии в Донбассе за минувшие сутки погиб один военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР). Такую информацию приводит замкомкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В результате минометного обстрела с позиций ВСУ погиб один военнослужащий», — приводит слова Басурина Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию Луганской народной республики.

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