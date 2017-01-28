Рогозин рассказал, когда возобновятся запуски ракет «Протон»

Москва, 28 января. Запуски ракеты-носителя «Протон-М» возобновятся через три с половиной месяца. Об этом в субботу заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

По его словам, правительство приняло решение выделить средства Воронежскому механическому заводу на модернизацию оборудования. Рогозин также обещал наказать всех виновных в недавних проблемах с «Протоном».

«Все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны. Три «Протона-М» будут разобраны. Двигатели 2 и 3 ступеней заменены», — пишет он в Twitter.

Как сообщает «Национальная служба новостей», ранее Роскосмос принял решение отозвать на Воронежский механический завод все двигатели ракет-носителей «Протон-М» по причине «технологических проблем».