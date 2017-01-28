Россия и США готовятся к совместному полету к Венере

Москва, 28 января. Директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил, что в проекте «Венера-Д» — совместной с Россией миссии по изучению второй планеты Солнечной системы будут участвовать ученые из США. По его словам, американцы подтвердили свое участие в «Венере-Д», но сейчас существуют проблемы с финансированием.

«Хотя этот проект и далекий, он планируется после 2025 года, но делать его надо уже сейчас», — заявил Зеленый.

Из-за разных секвестров становится непонятен бюджет самого начала этих работ, отметил ученый.

Как сообщала «Газета.ру», научно-исследовательский институт медицинской приматологии приступил к реализации программы полета обезьян на Марс.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что первой обитаемой планетой Солнечной системы оказалась планета Венера. К такому выводу пришли ученые из Швеции и США.