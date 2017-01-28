Под зонтиком НАТО: Норвегия пугает Трампа «российской угрозой» Нобелевскому комитету

Норвежская государственная телерадиокомпания NRK обвиняет Россию в попытке вмешаться в дела Нобелевского комитета. Делается это со ссылкой на анонимный источник в полиции безопасности страны. Так, якобы в 2015 году Россия сделала все, чтобы помешать президенту Украины Петру Порошенко получить «заслуженную» им Нобелевскую премию мира. Было в этой истории и прямое давление на секретаря Нобелевского комитета Улава Ньельстада — к нему якобы зашли «поговорить» два человека в штатском, представившихся российскими дипломатами. Была и попытка скомпрометировать сам Нобелевский комитет на случай, если Порошенко его премию мира все же дадут.

В итоге, как мы помним, Нобелевскую премию мира в 2015 году получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Произошло это уж точно не без содействия российских спецслужб, настаивают в NRK. Наверное, то, что Сантос так много сделал для прекращения раздирающей его страну на части гражданской войны, никакого значения не имеет. Уж точно премия должна была достаться Порошенко — и не важно, что он сделал так много, чтобы в своей стране гражданскую войну начать!

Как можно объяснить эту утку норвежских государственных СМИ? С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к Александру Гусеву, политологу, директору Института стратегического планирования.

«Сейчас вокруг России, конечно, ходит много слухов. Это и «хакерские атаки», и то, что Россия и лично президент Путин обеспечили победу Трампа на выборах в США, и т.д. Сегодняшняя информация о том, что РФ, оказывается, давила на Нобелевский комитет — ягода того же поля. Россия давно нервирует западных лидеров, поэтому западные СМИ продолжают нагнетать обстановку. Все это вполне реальный испуг. Скандинавские и прибалтийские страны, в том числе Норвегия, серьезно напуганы так называемой «российской угрозой», — отмечает политический эксперт.

Даже если никакой «российской угрозы» нет, гонка вооружений, провоцируемая этим страхом прибалтов и скандинавов, уже стала реальностью. Идет размещение контингентов и дополнительных систем вооружения НАТО в Восточной Европе. Европейские государства, входящие в блок Североатлантического альянса, сейчас крайне заинтересованы в том, чтобы сохранить военное финансирование и поддержку со стороны США. Эта ситуация очень выгодна для них.

Все же на протяжении долгого времени американцы тратили значительные средства на защиту своих европейских союзников. Это позволяло самим европейцам год за годом сокращать свои собственные военные бюджеты, направляя сохраненные средства на другие нужды. Именно потому сейчас оборонные бюджеты большинства европейских участников НАТО, к примеру, все той же Норвегии, до смешного малы. Это 1–1,5% от ВВП или и того меньше.

«Угроза того, что деньги перестанут выделяться из США, пугает норвежцев куда больше, чем Россия. Все же с помощью НАТО американцы, фактически, создали зонтик общеевропейской безопасности. Это позволило самим европейским странам выделять на свои военные нужды очень небольшие средства», — поясняет Гусев.

Сейчас это благоприятное для Европы положение дел грозит измениться. Новый американский президент Дональд Трамп открыто заявил, что не будет больше оплачивать военные счета своих так называемых союзников на европейском континенте. Норвегии срочно нужно продемонстрировать Трампу, что угроза, исходящая от России, является реальностью, а не каким-то вымыслом. Здесь все средства хороши: в том числе и создание иллюзии того, что РФ вмешивается во внутринорвежские дела, в собственных национальных СМИ.