Путин на совещании с Совбезом обсудил итоги переговоров по Сирии в Астане

Москва, 28 января. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ, на котором обсуждались итоги переговоров по Сирии, которые прошли в Астане.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и т.д. Обсуждались вопросы не только внутрироссийской социально-экономической тематики, но и итоги переговоров в Астане и дальнейшие меры по урегулированию конфликта в Сирии. Стороны констатировали невозможность решения конфликта военным путем.

«Состоялся также обмен мнениями по текущему состоянию российско-американских отношений», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, переговоры в Астане прошли 23-24 января. Центральной темой стало урегулирование конфликта в Сирии.