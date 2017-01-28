Названа дата гражданской панихиды по солисту ВИА «Верасы» Александру Тихановичу

Минск, 28 января. Прощание с солистом белорусского вокально-инструментального ансамбля «Верасы» Александром Тихановичем состоится 30 января в Минске. Церемония гражданской панихиды пройдет в здании Белорусской государственной филармонии.

Министр культуры Белоруссии Борис Светлов выразил соболезнования в связи с уходом знаменитого певца. Он передал родным и близким Тихановича слова глубочайшей скорби, сообщает белорусское агентство «Белта».

Как сообщает Газета.Ru, Тиханович скончался в ночь на субботу в возрасте 64 лет. О смерти артиста рассказала его дочь Анастасия, которая опубликовала сообщение в соцсетях. Она отметила, что ее отец последние годы страдал от тяжелой болезни, однако не стала уточнять, от какой именно.