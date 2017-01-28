СК РФ расследует нападение на патруль Росгвардии в Подмосковье

Москва, 28 января. После нападения на сотрудников Росгвардии в Московской области следователями возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Установлено, что патрулировавшие в ночь на 28 января двое сотрудников Росгвардии заметили, как трое неизвестных жестоко избивают мужчину. Злоумышленники попытались скрыться после того, как увидели росгвардейцев. Один из мужчин атаковал правоохранителя и поранил ему руку осколком разбитой бутылки. Второй страж правопорядка сперва несколько раз выстрелил в воздух, после чего начал стрелять по ногам нападавшего и ранил его.

Как сообщала «Газета.ру», ранее в Челябинске мужчина угрожал соседям гранатой.