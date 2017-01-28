Известная актриса Эммануэль Рива скончалась во Франции

Париж, 28 января. Французская актриса Эммануэль Рива скончалась накануне в Париже. Об этом сообщает Monde.

Актриса на протяжении четырех лет боролась с раком. Накануне она скончалась в возрасте 89 лет.

Как сообщают близкие, актриса до последнего старалась сохранить болезнь в секрете и продолжала жить и работать в меру своих сил.

Рива стала одной из самых пожилых номинанток на «Оскар» за «лучшую женскую роль» в фильме «Любовь» Михаэля Ханек от 2013 года. Кроме того, Рива сыграла в таких фильмах, как «Хиросима, любовь моя», «Три цвета: Синий», «Леон Морен, священник», «Тереза Декейру».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в ночь на субботу скончался солист ВИА «Верасы» Александр Тиханович.