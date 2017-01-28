В Сети появились первые кадры с места страшного ДТП на Кутузовском проспекте

Москва, 28 января. Автомобиль «Жигули» на полной скорости влетел в остановку общественного транспорта на Кутузовском проспекте в Москве, сбив четырех рабочих, которые убирали снег. В Сети уже появилось видео с места происшествия.

Как видно на кадрах, у машины сильно смята передняя часть — бампер и капот. В настоящее время на месте происшествия работают врачи скорой помощи и полиция. Как сообщает Газета.Ru, вероятнее всего, водитель автомобиля не справился с управлением. В результате ДТП один человек погиб, трое получили ранения.