Дворкович рассказал, когда будет возобновлено авиасообщение с Египтом

Москва, 28 января. Решение о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом может быть принято уже в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Дворкович отметил, что не может назвать конкретных сроков.

«Но думаю, что по Каиру решение близко», — сообщил вице-премьер.

Дворкович уточнил, что речь пока идет только об аэропорте Каира. О сроках открытия полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх ничего не известно. Также вице-премьер отметил, что пока не намерен встречаться с главой гражданской авиации Египта.

Накануне «Газета.Ru» сообщала, что Россия и Египет в феврале могут подписать соглашение по авиабезопасности.