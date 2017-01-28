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Россия
Эксперт рассказал, как ПРО Москвы защищает МКС

Эксперт рассказал, как ПРО Москвы защищает МКС

13:32  28 Января 2017
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Система ПРО Москвы защитит МКС от внештатных ситуаций

Москва, 28 января. Система противоракетной обороны Москвы следит за безопасностью в работе МКС. Об этом в субботу рассказал начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

По его словам, радары ПРО используются при запуске космических ракет с космодромов Плесецк и Байконур.

«Особенно важна работа системы ПРО Москвы для обеспечения безопасности международной космической станции при возникновении нештатных ситуаций с космическими аппаратами на орбитах. Другой столь универсальной системы в Воздушно-космических силах больше нет», —  рассказал Тагиев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

#ильгар тагиев
Геннадий Плющев
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