Эксперт рассказал, как ПРО Москвы защищает МКС

Москва, 28 января. Система противоракетной обороны Москвы следит за безопасностью в работе МКС. Об этом в субботу рассказал начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

По его словам, радары ПРО используются при запуске космических ракет с космодромов Плесецк и Байконур.

«Особенно важна работа системы ПРО Москвы для обеспечения безопасности международной космической станции при возникновении нештатных ситуаций с космическими аппаратами на орбитах. Другой столь универсальной системы в Воздушно-космических силах больше нет», — рассказал Тагиев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».